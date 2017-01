Milano, Parisi: sciopero dipendenti? "Vanno valorizzati e motivati"



"L'amministrazione pubblica deve trasformarsi da peso burocratico a motore dello sviluppo economico". Parisi interviene sullo sciopero generale dei dipendenti di Palazzo Marino.



LO SCIOPERO - "Serve un investimento forte, anche di fiducia e di energie, nella riorganizzazione della macchina amministrativa cosi' come nella formazione digitale. L'amministrazione pubblica deve trasformarsi da peso burocratico a motore dello sviluppo economico". Stefano Parisi, ex candidato sindaco contro Sala interviene a proposito dello sciopero generale dei dipendenti del Comune, in programma a Milano il prossimo 3 febbraio.



"Per rendere possibile questo grande cambiamento - sottolinea Parisi - i dipendenti devono essere motivati e valorizzati. Devono essere protagonisti del futuro di Milano. Lo sciopero generale in programma a Milano e' il segnale che questo coinvolgimento non c'e' ed e' conseguenza della mancanza di un vero dialogo della Giunta di Sala con le organizzazioni sindacali".



In cocnlusione, bisogna "riorganizzare la macchina comunale, è un obiettivo fondamentale per snellire la burocrazia e favorire la crescita - aggiunge -. Ma e' un lavoro che puo' essere fatto solo coinvolgendo i dipendenti e rendendoli orgogliosi di partecipare a una grande sfida per la modernizzazione del Comune".