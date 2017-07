Milano, parroco si getta all'inseguimento dello scippatore e lo fa arrestare

Rapinatore fermato grazie all'intervento di un parroco: è accaduto domenica pomeriggio davanti alla chiesa di Sant'Antonio Maria Zaccaria, in via San Giacomo a Milano, dove un malvivente ha scippato una anziana e poi è scappato. Ma alle sue calcagna si è messo don Martino Rebecchi, 38 anni, che ha contemporaneamente chiamato la Polizia locale guidando le volanti, che hanno così potuto fermare il 25enne marocchino in piazza Abbiategrasso. Il prete aveva assistito allo scippo dalla finestra di casa sua. La vittima è una donna di 71 anni, trasportata in ospedale a causa della caduta ma alla quale è stata restituita la borsa.