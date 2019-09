Milano, passamontagna e colpi di pistola per video rap: quattro denunciati

Milano, passamontagna e colpi di pistola per video rapper: quattro denunciati

Bruzzano, Milano: quattro ragazzi sono stati denunciati per procurato allarme ed esplosione di colpi per aver usato una pistola a salve durante le riprese del video di un rapper locale. L'episodio e' avvenuto nel tardo pomeriggio di domenica, i residenti hanno segnalato alla polizia la presenza di molte persone e di alcuni motociclisti col passamontagna che esplodevano colpi di pistola in aria. Gli agenti del commissariato Comasina hanno identificato 24 persone, tra cui diversi minori, tutte comparse ingaggiate per il video del giovane rapper. I quattro - due 20enni, un 22enne e un 26enne - sfrecciavano su una ruota sola in sella a due motociclette tra via Pasta e via Grisi, indossavano passamontagna e la pistola che uno di loro impugnava non aveva il tappo rosso.