Milano perde la grande occasione di Leonardo 500

Milano ha perso la grande occasione di diventare palcoscenico mondiale per le celebrazioni del 500enario di Leonardo da Vinci, favorendo così Parigi che è riuscita a proporre offerte di altissima qualità.

Questa l'opinione espressa dal critico d'arte, giornalista e scrittore Pierluigi Panza in un'intervista rilasciata a 10alle5 Quotidiano.

Milano, come spesso accade, non è riuscita a fare squadra su questo grande progetto e ha proposto una molteplicità di iniziative, alcune anche di basso valore, senza però davvero capitalizzare il patrimonio che per sua natura esprime in tema leonardesco.