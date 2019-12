Milano piange Rattazzo, cuore della movida in Ticinese

Milano piange Rattazzo: funerali il 27 dicembre

Si svolgeranno venerdì 27 dicembre alle 11 in Sant'Eustorgio a Milano i funerali di Piero Rattazzo, titolare dell'omonimo, iconico bar in Ticinese, scomparso lunedì a 82 anni dopo una grave malattia. La tragica notizia aveva iniziato a circolare sabato, poi smentita. Ma è stato poi proprio un post sulla pagina facebook "Bar Rattazzo" ad annunciare il decesso di ieri. Il suo locale, inizialmente una trattoria, negli anni della contestazione divenne la casa degli studenti, della sinistra extraparlamentare e dell’intellighenzia meneghina. Negli anni Rattazzo diviene punto di riferimento per la movida della zona delle Colonne e dei Navigli, inaugurando il rito del consumo delle birre direttamente sulla piazza. Nel 2006 sposta le vetrine dal corso di Porta Ticinese a via Vetere. L'anno prima gli era stato riconosciuto l'Ambrogino d'Oro.

Questo l'ultimo post su facebook: "Vi saluto tutti oggi, sabato ho fatto le prove generali, ora vi lascio veramente con serenità. Vi abbraccio tutti ...le persone non muoiono mai per sempre...ricordatemi per sempre e così ricordate che la vita è una salita e solo i forti arrivano in cima.. Lo so vi lascio nelle feste natalizie...non ho mai amato il Natale ...comunque per chi vorrà il funerale sara’ il giorno 27 dicembre ore 11 circa..i mie medial social network vi terranno aggiornati. Ricordate vivete la vita sempre un forte abbraccio a tutti Piter"

Pochi giorni prima, il 17 dicembre, aveva scritto: "Vi abbraccio tutti il Bar Rattazzo è stata la mia vita, la mia casa la mia creatura, siete e sarete sempre la mia vita, i miei ragazzi e voglio a tutti un gran bene , anche se con il mio umorismo a volte non ve lo ho dimostrato.. ho aiutato tanti voi e ne sono contento... siete diventati avvocati ,giornalisti, magistrati e persino professori .. ! ho sbagliato nella vita come tutti ma dopo grandi cadute per chi è forte ci sino grandi risalite ricordatevelo sempre .. sempre si può sbagliare ma dovete essere capaci di risalire... ho sempre detto “ la vita è sempre in salita... quando pensi di essere arrivata non sederti ... troverai ancora una curva con una nuova risalita.... e se c’è una nuova salita devi seguirla perché le risalite sono per i forti! Questo dico a tutti voi con un forte abbraccio se cadete e sbagliate rialzatevi e risalite la vita è fatta così non arrendetevi mai e vivete la vita sino in fondo sempre! Non rimpiangete mai nulla.. e se dovete dire dei vfc fatelo ricordare la vita è solo una! Un forte abbraccio Piter"