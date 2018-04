Milano Piano City dal 18 al 20 maggio: "Colonna sonora della città"

Milano Piano City dal 18 al 20 maggio: Capossela, Aziza Mustafa Zadeh e...

Torna Milano Piano City, la manifestazione diffusa dedicata alla musica classica e al pianoforte, e quest'anno si svolgera' nel weekend che va dal 18 al 20 maggio. Ospiti d'onore, oltre ai grandi nomi della classica come Aziza Mustafa Zadeh - che aprira' con un concerto ispirato alla tradizione del suo paese, l'Azerbaijan - anche una star nota al grande pubblico come Vinicio Capossela. Il cantautore irpino, che nel 2012 apri' la manifestazione, quest'anno la chiudera' con un concerto "piano solo" nella serata di domenica alle 22.30, parlando anche della storia dei suoi strumenti. Quest'anno inoltre Piano City si e' anche costituita come associazione e avra' la direzione artistica di Ricciarda Belgiojoso e Titti Santini. L'iniziativa rappresenta "la colonna sonora che pervade la nostra citta' in primavera" ha commentato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala. Teatri all'aperto saranno allestiti in diversi punti della citta' fino a coinvolgere luoghi come Casa Chiaravalle, bene confiscato alla mafia, il Parco Trotter e il Parco Nord, che ospitera' il concerto di Antonietta Loffredo nel Bunker Breda. In centro palazzi e perfino filiali bancarie in via Verdi e Piazza Cordusio accoglieranno le esecuzioni di Davide Locatelli ed Elpidia Giardina. Al Belvedere di Palazzo Pirelli domenica alle 19 si potra' assistere al concerto di Orazio Sciortino.