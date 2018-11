Milano, piano quartieri: al via il ciclo di incontri nei Municipi

Oltre un migliaio di cittadini ha partecipato, domenica mattina, al primo ciclo di incontri organizzati dall'Amministrazione comunale per illustrare il Piano quartieri. Anche il sindaco Giuseppe Sala ha partecipato all’evento, portando il suo saluto ai cittadini e ai dipendenti comunali alla scuola primaria ‘Riccardo Massa’ di via Quarenghi.

Attraverso le cinque stanze tematiche allestite in tre scuole dei Municipi 7, 8 e 9, i cittadini hanno chiesto chiarimenti, confrontato idee ed espresso opinioni e preferenze per l'utilizzo degli investimenti ancora "liberi", circa 200 milioni di euro, che il Comune metterà a disposizione dei quartieri.

Un'intera mattinata, dalle 9,30 alle 14, dedicata alla partecipazione diffusa e al territorio, all'ascolto dei bisogni e delle esigenze dei milanesi. Oltre ad alcuni assessori, ai rappresentanti delle aziende municipalizzate, e insieme alle forze della Polizia locale, molti i dirigenti e i funzionari comunali che hanno accolto e guidato i cittadini alla scoperta dei progetti che l'Amministrazione intende portare a termine e mettere in campo nei prossimi anni.

La prima stanza tematica, infatti, è stata dedicata alle cifre e ai contenuti generali del Piano: 1.234,5 milioni di euro per opere già definite, in attuazione o in progettazione, 382 milioni per interventi da progettare. E, di questi, 200 milioni di euro da destinare ai quartieri per interventi ancora da definire. Saranno proprio i cittadini ad indicare le priorità attraverso le schede e i post-it messi a disposizione in queste tre domeniche di novembre, che poi saranno raccolti e vagliati dall'Amministrazione.

I prossimi appuntamenti: domenica 18 novembre Municipio 6 (scuola Gramsci in via Tosi 21), Municipio 5 (scuola Peroni in via San Giacomo 1), Municipio 4 (scuola Grossi in via Monte Velino 2/4); domenica 25 novembre Municipio 3 (scuola Munari in via Feltre 68/1), Municipio 2 (scuola Casa del Sole in via Giacosa 46), Municipio 1 (scuola Giusti/D'Assisi in via Giusti 15). L'orario sarà sempre dalle 9,30 alle 14.

Ha commentato ieri il sindaco di Milano: "Questa mattina abbiamo dato il via al Piano Quartieri e mi sono recato personalmente alla scuola Riccardo Massa di via Quarenghi 12, per incontrare i cittadini del Municipio 8 e parlare del futuro del quartiere. Poi insieme all’Assessore Pierfrancesco Maran abbiamo inaugurato Cascina Cotica, un vecchio borgo ottocentesco nel cuore del quartiere Gallaratese riqualificato grazie a uno dei tanti progetti del Comune di Milano per le periferie. Un luogo che diventerà uno spazio polifunzionale con zone di coworking, un poliambulatorio medico e aree di aggregazione culturale. Cascina Cotica è la dimostrazione che i quartieri sono e saranno il cuore pulsante della nostra città".