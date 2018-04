Milano, Piazza della Scala in delirio per Bolle versione "Saranno Famosi"



Passanti, curiosi e appassionati hanno affollato Piazza della Scala ieri per acclamare Roberto Bolle che ha danzato insieme al corpo dei ballerini della Scala e ad un gruppo di street dancer sulle note di 'Fame', in occasione della giornata mondiale della danza.



L'esibizione di Bolle e degli altri artisti è stata l'occasione per lanciare On Dance, la sette giorni dedicata al ballo - in programma a Milano dall'11 al 17 giugno - che porterà la danza fuori dai teatri, in strada, come oggi.