Milano? Piccola ma piena di innovazione. Su Affari la lettera a Sabrina Ferilli

No cara signora Ferilli , con tutto il rispetto per lei e per il suo amore per Roma non sono d'accordo con quanto dice oggi su un quotidiano nazionale :'

Roma e' un disastro perche' e' grande e perché il cinema e la televisione, il potere politico e quello religioso sono li' ad alimentare la confusione , mentre Milano e' eccezionale solo perche' la città' e' piccola , in fondo grande come l'Eur'.



Lei ha ragione , Milano oggi e' 'eccezionale' ma per una serie di motivi che la differenziano profondamente dalla citta' eterna. Non certo per il clima , la sorte e' stata avara (mentre e' stata generosa con la sua ), ma per altri motivi che risiedono nel DNA della citta' e delle persone che ci lavorano.



Storicamente Roma , quale 'centro dell'Impero', ha sempre vissuto delle 'prebende 'che arrivavano senza troppa fatica da tutte le parti meno che dalla energia propria della città' . Purtroppo questo 'modus operandi' ha infettato molti livelli della società' romana rendendo difficile lo sviluppo di una sana voglia di intraprendenza.



Roma e' stata per molti anni la terra dell'immagine , del cinema , della televisione, ma tutto questo adesso sembra sorpassato da nuove tecnologie, nuovi centri di produzione allocati da altre parti, da reti televisive internazionali che fanno sembrare la Rai nostrana un qualcosa di tremendamente vintage. Gli stessi Cinecitta' Studios vivono in un continuo stato di scetticismo e rilancio. Per non parlare della ex Fiera, costruita 'in the middle of nowhere' , nel mezzo del deserto.



ll Comune e' da tempo in totale 'default'. Nonostante cio' molti stanno pensando di costruire un nuovo stadio . Trombe, trombette , striscioni e dichiarazioni roboanti di politici, costruttori, sportivi tutti a sognare il grande stadio. Poi ,pero' , 'assaggiando' i protagonisti dell'impresa , societa' di calcio, costruttore e comune si avverte un retrogusto di diffuso indebitamento . Non si capisce chi alla fine possa metterci i soldi veri. Forse le banche o nuovamente lo Stato ( cioè' tutti noi) abituati ormai a garantire ossigeno quotidiano alla citta' eterna, senza il quale difficilmente l'appellativo avrebbe piu' senso .



E poi i ministeri e il Papa? Sarebbero questi i lacci che bloccano la citta?

Provi ad andare a Strasburgo , con tutti i centri politici europei, un piccolo gioiello . A un cittadino di quelle parti non verrebbe nemmeno in mente di parcheggiare sui posti riservati ai disabili o in doppia fila . E non perché' prenderebbe una multa e il ritiro dell'auto in un nano secondo, ma semplicemente perché' si sentirebbe un ' idiota' rispetto a tutti gli altri che rispettano le regole.

Certo da loro non si vedono compilation di auto blu ( ora bianche o grigie per non dare nell'occhio) con scorta al seguito per scorrazzare , da qui a li' ,innumerevoli politici .

Sono solo un paio di esempi e senza alcuna voglia di generalizzare.



Il Papa poi rappresenta non solo un'opportunita' di fede ma pure di turismo . Pensi a quante capitali vorrebbero ospitare al loro interno uno Stato che rappresenta il sogno di milioni di turisti nel mondo?

Il turismo arriva , porta danaro e manco si lamenta di prezzi a volte imbarazzanti . Se a questa meravigliosa città' mancasse , potrebbe piu' mantenersi sugli allori della città' museo più' famosa al mondo?



Milano sara' forse piccola, con un clima bruttarello ,ma ha una fortuna : quella di sapersi innovare e guardare avanti.

Lo skyline di Milano e' cambiato rapidissimo negli ultimi anni, i piu' bei grattacieli al mondo , compreso quell'incredibile 'Bosco verticale' dell'architetto Boeri , attirano turisti e investimenti. Non e' un caso che il fondo sovrano del Katar abbia investito milioni di petrodollari per le piu' belle case dell'area Sempione Fiera.

Non e' un caso che l'Expo sia stato un evento di dimensioni mondiali che ha attirato milioni di visitatori ma soprattutto l'interesse di multinazionali che hanno deciso di impiantare li' i loro centri di ricerca .Potrebbe nascere una nuova formidabile Silicon Valley, se i nostri politici ( anche loro non sono fulmini di guerra pero'...) sapranno muoversi rapidamente.

Le energie positive milanesi , forse non affascinanti come quelle decadenti della ' Nuova Bellezza ' di Tony Servillo, sono invece ricche di energia innovativa , di voglia di far diventare la città una tra le prime d'Europa.

Questa ' Milano da bere ' comunque gia' adesso contribuisce e non poco al benessere del paese Italia.Insieme alla Regione Lombardia produce il 25% del Pil nazionale. Mica poco.

Mi scusi lo sfogo , la sua città' rimane bellissima ma forse pecca un po' di modestia. Si faccia trasmettere dalla mia città' il virus dell'innovazione ( nella cultura, nelle scuole, nella politica , nell'urbanistica) e vedrà' quali risultati stupendi saprà' produrre in breve tempo , pur , come dice Lei , con i ministeri, il cinema e il Santo Padre.