Milano: aereo fuori pista, aeroporto di Linate chiuso per tre ore

Milano: Piper fuori pista, aeroporto di Linate chiuso per 3 ore



L'aeroporto di Linate e' rimasto chiuso ieri per piu' di tre ore dopo che intorno alle 18 un Piper ha compiuto un atterraggio d'emergenza ed e' finito fuori pista. L'aereo da turismo, un Piaggio PA46T con due persone a bordo, ha avuto problemi dovuti probabilmente al forte vento e quando ha toccato terra il carrello ha ceduto, facendolo inclinare su un'ala e sbandare. Lo scalo milanese e' stato quindi chiuso per permettere di pulire la pista e rimuovere il velivolo: i voli in arrivo sono stati dirottati su Malpensa e sono state sospese le partenze. Con il completamento delle operazioni, poco prima delle 21, l'aeroporto ha riaperto e alle 20,50 e' atterrato il primo volo proveniente da Monaco di Baviera.