Milano, polizia arresta per droga 5 persone al quartiere Comasina



Cinque persone sono state arrestate a Milano nel quartiere Comasina, accusate di spaccio nelle case popolari Aler della zona. La polizia ha individuato il viavai di pregiudicati in un appartamento ed è intervenuta: poco prima del controllo sono stati lanciati dal balcone un bilancino di precisione, della cocaina e dell'hashish.



Tutte le persone arrestate hanno numerosi precedenti per spaccio di sostanze stupefacenti. Sono stati sequestrati complessivamente 100 grammi di hashish, 20 grammi di cocaina, mezzo grammo di ice, una bomboletta di spray anti-aggressione e vario materiale per confezionare la droga.