Milano, polizia locale smantella mercato abusivo davanti al Palasharp



Il mercato abusivo che ogni venerdì occupa l'area di fronte al Palasharp è stato smantellato. Troppi gli abusivi presenti nell'area in occasione della preghiera islamica. Presidio della polizia per evitare il ritorno dei venditori



Al termine dell'operazione della polizia locale alcune pattuglie dalla Polizia locale sono rimaste sul posto per impedire che l'area venisse occupata nuovamente e Amsa ha provveduto a pulire il parcheggio dai rifiuti.



SMANTELLAMENTO - Gli agenti della polizia locale di Milano sono intervenuti prima dell’alba per smantellare il mercato abusivo che occupava ogni venerdì l’area di fronte al Palasharp, in occasione della grande affluenza per la preghiera islamica settimanale.Nel corso dell’operazione sono state allontanate circa cento persone che stavano iniziando ad esporre a terra la merce usata. Al termine, alcune pattuglie dalla Polizia locale sono rimaste sul posto per impedire che l’area venisse occupata nuovamente e Amsa ha provveduto a pulire il parcheggio dai rifiuti.



LA POLIZIA LOCALE - "Non è possibile recintare l'area - spiega il comandante della Polizia locale Antonio Barbato - per questo stiamo lavorando per bloccare fin dalla prima mattina l'esposizione della merce. Continueremo ad intervenire fino a quando ce ne sarà bisogno". Per l'assessore alla Sicurezza Carmela Rozza "era una questione che purtroppo si protraeva da molto tempo e che molti cittadini ci avevano segnalato. Questa operazione si inserisce all'interno delle attività che la Polizia locale sta attuando per eliminare i piccoli o grandi spazi di illegalità e di mancato rispetto delle regole ancora presenti sul territorio".