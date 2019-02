Milano, polizia sgombera case popolari. E trova una serra di marijuana

MILANO: POLIZIA SGOMBERA ALLOGGI ALER E TROVA SERRA MARIJUANA

La polizia ha eseguito lo sgombero di un alloggio Aler occupato abusivamente da un 38enne italiano in via Giambellino 58 e ha scoperto un'intercapedine in una parete in muratura che consentiva l'accesso all'appartamento attiguo al cui interno e' stata sequestrata una scatola di cartone contenente foglie essiccate di marijuana e materiale riconducibile alla coltivazione della stessa. All'interno dell'appartamento, gli agenti hanno rintracciato l'occupante abusivo, il quale, dopo un primo momento di opposizione, ha raccolto alcuni effetti personali e ha lasciato spontaneamente lo stabile.

Durante le operazioni di smontaggio del mobilio e delle masserizie il agenti hanno scoperto, dietro l'armadio della camera da letto, un'apertura, ricavata danneggiando la parete in muratura, che consentiva l'accesso all'appartamento attiguo, sgomberato e lastrato nel 2013, al cui interno sono stati rinvenuti, in una scatola di cartone, foglie essiccate di colore verde di marijuana per un peso complessivo di 180 grammi e materiale riconducibile alla coltivazione di tale sostanza stupefacente: 12 vasi in plastica con terriccio e radici, filtri per l'essicazione in metallo, due tensostrutture termiche smontate, un impianto di riscaldamento a lampade, un ventilatore per serre, un climatizzatore e un deumidificatore.