Milano, prende ecstasy in discoteca: 17enne ricoverato d'urgenza



Un ragazzo di 17 anni è stato ricoverato d'urgenza all'ospedale Circolo di Varese dopo essersi sentito male in discoteca di Legnano, in provincia di Milano.



Il minore, residente in provincia di Varese, aveva assunto una pastiglia di Mdma (ecstasy). Secondo quanto si apprende, l'avrebbe ingerita mentre si trovava nel locale. Ricoverato in Rianimazione, non sarebbe in pericolo di vita. I carabinieri indagano sull'identità di chi ha venduto la droga all'adolescente.