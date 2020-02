Milano, presentata la nuova sede di ADI design Museum-Compasso d'Oro

Milano - E' stata presentata, questa mattina, la sede del nuovo 'ADI design Museum-Compasso d'Oro di Milano', realizzata nell'area ristrutturata tra le vie Ceresio e Procaccini. Il presidente di Regione Lombardia, Attilio Fontana, accompagnato dall'assessore regionale al Turismo, Marketing territoriale e Moda, Laura Magoni, ha visitato i nuovi spazi insieme al presidente ADI Luciano Galimberti e a quello della Fondazione ADI Collezione Compasso d'Oro Umberto Cabini. Presente anche il sindaco di Milano Beppe Sala. Nel corso della conferenza stampa il presidente ha annunciato la volontà di Regione Lombardia di entrare a far parte della Fondazione ADI per "l'importanza che il design ha verso il sistema economico lombardo".

"La realizzazione di questi nuovi spazi - ha sottolineato il presidente - è l'esempio virtuoso di come nella nostra regione si riesca a raggiungere in tempi brevi i risultati, quando l'obiettivo è qualcosa di utile per tutti i cittadini. Siamo partiti lo scorso anno con la sottoscrizione di un 'Protocollo di Intenti' per la valorizzazione del Sistema museale del Design, con Ministero per i Beni e le Attività culturali, Assolombarda, ADI, La Triennale; oggi - ha continuato - si prosegue quel percorso donando un'offerta complessiva del sistema design di Milano e Lombardia, principali interpreti del settore nel mondo, che consentirà di valorizzare ulteriormente le grandi eccellenze del nostro territorio".Magoni: Casa del design a livello internazionale "Si tratta di un'iniziativa davvero importante. Questo hub, nel quale verranno raccolte le opere di design industriale premiate con il Compasso d'oro e periodicamente esposte a rotazione, diventerà la nuova casa del design a livello internazionale. Ancora una volta - ha detto l'assessore Magoni - la Lombardia valorizza le sue eccellenze: l'ingegno e la creatività dei nostri designer avranno presto una vetrina di grande prestigio. Il settore del design vale per la Lombardia 19 miliardi solo nel primo semestre del 2019, con 23.000 imprese e 115.000 addetti e può costituire, non solo un elemento determinante per impatto e sviluppo economico diretto, ma anche un driver fenomenale di crescita e attrattività turistica".