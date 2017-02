Milano, preso rapinatore seriale: è un 35enne italiano



Arrestato un rapinatore italiano seriale di 35 anni dai carabinieri ad Abbiategrasso: l'uomo per 3 mesi, nullafacente, pregiudicato e senza fissa dimora, era riuscito a farla franca, mettendo a segno colpi con bottini tra i 150 e i 900 euro per volta. Dal 17 novembre 2016 al 18 febbraio scorso sono 7 le rapine commesse nell'hinterland, 5 in supermercati e due in farmacia.



Il 35enne è stato arrestato ieri sera in un bar ed è stato riconosciuto da una pattuglia dei carabinieri, che da settimane lo cercava. Alla cinta aveva una pistola giocattolo, tipo revolver. A casa del fratello, ad Abbiategrasso, i militari hanno trovato i vestiti indossati per le rapine. Il 35enne è stato fermato per indiziato di delitto.