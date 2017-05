Milano Pride

Perde il patrocinio della Regione Lombardia il Milano pride, la manifestazione per i diritti della comunita' Lgtb che il Pirellone ha sostenuto per due volte negli anni scorsi. Decisiva l'astensione del vice presidente del consiglio regionale lombardo, Fabrizio Cecchetti (che in passato aveva votato a favore, sollevando qualche critica all'interno del suo partito). In ufficio di presidenza hanno votato contro il presidente Raffaele Cattaneo (Lombardia popolare) e Daniela Maroni (Lista Maroni). Favorevoli l'altra vice presidente Sara Valmaggi (Pd) e il M5s Eugenio Casalino.