Milano Prima della Scala e Oh Bej Oh Bej: città blindata, 900 agenti schierati

Metal detector e controlli per la "Prima" alla Scala

Milano sicurezza: 900 agenti per la Prima della Scala e la Fiera degli Oh Bej Oh Bej!

Sono 900 gli uomini impiegati nel giorno di Sant'Ambrogio per il controllo e la sicurezza a Milano, in occasione della Prima del Teatro alla Scala e della Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!. Le misure di vigilanza sono state disposte dalla Questura di Milano secondo quanto deciso Comitato provinciale per l'Ordine e la Sicurezza. I servizi, gia' in corso, prevedono alla Scala una vigilanza fissa all'ingresso del Teatro e una vigilanza dinamica lungo il perimetro esterno. Prima e durante la rappresentazione sara' effettuata - come informa una nota - un'accurata ispezione e bonifica di tutti i punti sensibili.

Milano, piano sicurezza: metal detector e ispezioni preventive

Personale in abiti civili ed in uniforme si occupera' della tutela di coloro che parteciperanno all'evento, ospiti e addetti, ma anche del pubblico in sosta all'esterno dove il personale, equipaggiato con gap, effettuera' un'attivita' di filtraggio con metaldetector. Ispezioni preventive saranno effettuate anche in Piazza Scala, in Galleria Vittorio Emanuele, nelle vie, negli incroci e negli edifici adiacenti, consentendo l'accesso ai soli autorizzati. Le aree interessate saranno transennate. I servizi disposti dalla Questura prevedono l'impiego di personale della Polizia di Stato, con i Commissariati di zona, le Volanti e i Reparti specializzati con UOPI, Artificieri e Tiratori scelti dell'Ufficio Prevenzione Generale, con la Polizia Scientifica, la Squadra Mobile e la Digos, che si avvarra' dell'ausilio di personale dell'Arma dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e con la presenza di agenti della Polizia Locale, di un presidio del 118 e dei Vigili del Fuoco.