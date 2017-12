Dj Fabo: inizia il processo a Marco Cappato per il suicidio assistito di Dj Fabo

Milano, processo a Cappato per per suicidio assistito di Dj Fabo



Iniziato a Milano il processo a Marco Cappato, tesoriere di Associazione Luca Coscioni che, dopo aver accolto la richiesta di accompagnamento in Svizzera da parte di Dj Fabo per il ricorso al suicidio assistito, si è poi autodenunciato rischiando fino a 12 anni di carcere.

"Spero che questa sia la volta buona per l'approvazione della legge sul biotestamento. Mio figlio ha lottato tanto per questo". E' quanto ha affermato la signora Carmen, madre di Fabiano Antoniani, meglio conosciuto come dj Fabo, morto con il suicidio assistito in Svizzera, nel febbraio scorso. La donna è testimone nel processo a carico di Marco Cappato, l'esponente radicale che e' imputanto per 'aiuto al suicidio' per avere accompagnato nella clinica Dignitas, dj Fabo, rimasto cieco e tetraplegico a causa di un incidente.