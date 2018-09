Milano progressista, la tre giorni: oggi Terzo segreto di Satira e Pisapia

"Una città per cambiare": la tre giorni di Milano progressista al Rob de Matt

"Settembre, è tempo di ricominciare!" Così il gruppo consigliare di Milano Progressista invita alla tre giorni "Una città per cambiare", dal 21 al 23 settembre, al Rob de Matt di via Annibale Butti 18, nel quartiere Dergano, uno dei luoghi della Milano che cambia e include. Un lungo weekend per parlare di tanti temi "allargando la discussione e, soprattutto, provando ad innovarla", come spiegano i promotori. Che aggiungono: "Sappiamo che nessuno da solo può farcela. Il nostro Paese merita decisamente di meglio e non basta certo rimanere chiusi nei confini milanesi per costruire un’opposizione a questo governo. Occorre ripensare una proposta complessivamente nuova. Sappiamo che questo vale anche per Milano, affinché, pienamente dentro la maggioranza di governo, il nostro contributo possa essere di stimolo e rilancio dell’azione amministrativa di sinistra nei prossimi anni. Tre giorni di incontri con tante voci e senza steccati, ricercando il senso di condividere buon cibo e compagnia. Abbiamo scelto di incontrare la città, vi attendiamo in molte e molti per metterci di nuovo in cammino per costruire una speranza nuova.

Il programma di venerdì 21 settembre





La tre giorni prende il via alle 18 di venerdì con l'incontro "2030: dalla Milano dei diritti al diritto alla città. Un nuovo manifesto è possibile?", con, tra gli altri Pierfrancesco Maran, Gabriele Rabaiotti, Massimo Bonini. Alle 20 protagonista Il terzo segreto di Satira: "L'attualità politica e la comicità con gli occhi della satira". Alle 21 "Chi è l'ultimo? In sala d'attesa per i diritti di tutti e di ciascuno", con Giuliano Pisapia, don Virginio Colmegna, Daniele Farina, Davide Fracasso, Alessandra Naldi, Valentina Pontillo. Coordina Massimo Rebotti.

Il programma di sabato 22 settembre





Sabato 22 settembre alle 14 "Ripartiamo dalla scuola", alle 16 "Nuove generazioni e valori senza scadenza", alle 18 "E' arrivato il tempo del Pci? Partito ciclista italiano e stili di vita sostenibili". Alle 20 aperitivo in jazz co Yellowland collective e alle 21 tocca al sindaco di Milano Beppe Sala che, introdotto da Anita Pirovano, incontra gli studenti universitari milanesi. A seguire djset con Davide Facchini.

Il programma di domenica 23 settembre





Domenica 23 settembre alle 10.30 "Che fine hanno fatto i municipi e la città metropoiltana?", con invito a partecipare esteso a tutti i presidenti, sindaci, assessori, consiglieri di municipio e amministratori della Città metropolitana. Alle 11.30 "Periferie o prossimità? Dialogo tra Milano e Roma". Alle 13 pranzo pop su prenotazione (pranzo.unacittapercambiare@gmail.com - 345-26.36.089) e alle 18 "Stop alle false cooperative! Il luogo dell'imprenditoria condivisa da tutelare e valorizzare". Alle 21 "Gli euro sono finiti?" con, tra gli altri, Pierfrancesco Majorino e Pietro Modiano. Chiusura alle 23 con djset Zialollo.

Per tutti e tre giorni aperto lo spazio ristorazione, presente anche uno spazio giochi con educatrice per i bambini