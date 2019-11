Provenzano: "Milano attrae ma non restituisce nulla all'Italia"

Intorno a Milano "si e' scavato un fossato" a causa del quale "la centralita'" della citta' "la sua importanza, la sua modernita', la sua capacita' di essere protagonista delle relazioni e delle interconnessioni internazionali non restituisce quasi niente all'Italia". E' la riflessione sul ruolo di Milano del ministro per il Sud e la Coesione Territoriale, Giuseppe Provenzano, espressa oggi nel corso di un dibattito con il governatore ligure, Giovanni Toti, e quello lombardo, Attilio Fontana, organizzato dall'Huffington Post, sul tema "il Meridione visto da Nord". "Tutti decantiamo Milano, ma non e' la prima volta nella storia d'Italia che Milano e' un riferimento nazionale. A differenza di un tempo, pero', oggi questa citta' attrae, ma non restituisce quasi piu' nulla di quello che attrae" ha aggiunto, rafforzando il concetto. "Questa e' la sfida che dovremo provare a cogliere. Questo continua a fare la differenza tra destra e sinistra per un Paese che vuole diventare piu' moderno e vicino se riduce le distanze territoriali", ha concluso.

"Milano ha tutte le carte in regola per svolgere questo suo ruolo di capitale, ma solo se avra' la capacita' di diffondere le opportunita' che si vivono al suo interno anche al resto del territorio, in primo luogo al resto della Regione, ma io penso anche al resto del Paese", ha approfondito poi il ministro per il sud. "Noi abbiamo bisogno di ridurre le distanze territoriali, che nel nostro Paese non sono piu' soltanto tra nord e sud, ma riguardano anche il centro nord, tra i centri e le periferie, le citta', le aree rurali, le campagne deindustrializzate, le aree interne. Abbiamo bisogno che le citta' siano un po' piu' connesse al resto del paese, in modo che lo sviluppo si possa diffondere nel modo piu' equilibrato possibile" ha concluso.

Non sono tardate le reazioni alla frase poco lusinghiera nei confronti del capoluogo lombardo, prima tra tutte quella dell'onorevole Paolo Grimoldi, deputato della Lega e segretario della Lega Lombarda, che ha definito Provenzano un personaggio-macchietta: "Ma perchè questo Governo si umilia e continua a fare figuracce mandando in giro personaggi improbabili, e impreparati, come il ministro Provenzano, che oggi viene a Milano a dire, testualmente, che Milano ‘attrae, ma non restituisce quasi piu' nulla di quello che attrae’.A parte il fatto che la città metropolitana di Milano avrebbe un residuo fiscale di 11 miliardi l’anno, se proprio vogliamo parlare di restituzioni… Ma come si fa a dire simili idiozie nella città che da diversi anni sta crescendo maggiormente in attrazione turistica e ospiterà le prossime Olimpiadi Invernali? Il ministro Provenzano si rende conto che così fa una pessima pubblicità a Milano? Spiace che il sindaco Sala per ragioni di coalizioni non gli risponda per le rime. Un consiglio al professor Conte: non mandi più personaggi-macchietta come questo Provenzano a Milano, eviti figuracce di questo genere… Ma poi il ministro per il Sud oggi non dovrebbe preoccuparsi dell’ex Ilva al posto che sparare idiozie su Milano?"