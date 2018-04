Milano, ragazza di 21 anni accoltellata da due stranieri che la rapinano

Milano, ragazza di 21 anni accoltellata da due stranieri per rapinarla

Una ragazza di 21 anni e' stata accoltellata ieri sera a Milano in seguito ad una rapina. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, due stranieri l'hanno avvicinata intorno alle 21 per rubarle l'iPhone in via Franchino Gaffurio, a due passi dalla stazione Centrale e vicinissimo a dove questa notte un bengalese di 30 anni (regolare e lavoratore) e' stato ucciso sempre dopo una rapina . Quindi i due l'hanno colpita all'addome con un'arma da taglio. A chiamare i soccorsi e' stata un'amica. La ragazza e' stata soccorsa dal 118 in codice rosso e portata alla clinica Citta' Studi dove poi la sua situazione e' stata reputata non grave.

