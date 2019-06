Milano, ragazza segregata da fidanzato si butta dalla finestra per scappare

Milano, ragazza segregata da fidanzato si butta dalla finestra

Una ragazza di 26 anni è rimasta segregata in un appartamento in via Biella a Milano per quattro giorni, da sabato scorso fino a ieri. Per salvarsi dal fidanzato-sequestratore si è buttata dalla finestra dell'appartamento, in un momento di distrazione dell'uomo, Giacomo Oldrati, arrestato ieri. Il 40enne era gia' stato assolto nel gennaio 2018 per fatti simili. In quell'occasione era stato considerato incapace di intendere e di volere. L'uomo è stato arrestato con l'accusa di sequestro di persona, lesioni aggravate e resistenza a pubblico ufficiale. La donna dopo la fuga si è rifugiata in un esercizio commerciale ed è stata soccorsa in prima battuta da un'anziana, in pieno stato di agitazione. Da una prima ricostruzione è emerso che il fidanzato, aveva già precedenti per maltrattamenti non denunciati. La donna è riuscita a scappare approfittando di un attimo di distrazione del compagno ed è stata poi trasportata in codice giallo all'ospedale.