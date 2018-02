Jessica Valentina Faoro

Milano, ragazza uccisa a coltellate: convalidato il fermo del tranviere



E' stato convalidato il fermo di Alessandro Garlaschi, il tranviere 39enne accusato di avere ucciso la 19enne Jessica Valentina Faoro nel suo appartamento di via Brioschi, a Milano. Lo conferma il suo difensore, l'avvocato Angelo Mongelli.



Nei confronti dell'uomo, che nell'interrogatorio di garanzia si è avvalso della facoltà di non rispondere, è stata disposta anche la misura cautelare della custodia in carcere.