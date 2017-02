Milano, rapina milionaria nel Quadrilatero: arrestati emuli dei Pink Panthers

Un colpo delle originali Pink Panthers

Si ispiravano alle Pink Panthers i due serbi arrestati con l'accusa di essere i responsabili della rapina milionaria di Milano

Svolta nelle indagini sulla rapina milionaria in una gioielleria nel quadrilatero della moda avvenuto lo scorso 21 settembre. La polizia ha infatti individuato due cittadini serbi di 29 e 30 anni, ritenuti i responsabili. Dall'attivita' investigativa dei poliziotti della squadra mobile e' emerso che i due operavano con modalita' analoghe a quelle dei 'Pink Panthers', ovvero un gruppo di rapinatori che ha colpito gioiellerie delle maggiori citta' europee. Nella circostanza uno dei rapinatori si era presentato alla dipendente come finto cliente, parlando in lingua inglese, e dopo aver chiesto di visionare alcuni gioielli ha aggredito la donna legandole mani e piedi con delle fascette di plastica. L'attivita' investigativa e' stata resa possibile grazie alla collaborazione degli specialisti della scientifica e attraverso la collaborazione con il servizio per la cooperazione internazionale di polizia.