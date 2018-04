Milano, rapine con accoltellamenti: un morto e una studentessa ferita

Milano, ragazza di 21 anni accoltellata da due stranieri per rapinarla

Una ragazza inglese di 21 anni, studentessa alla Cattolica, e' stata accoltellata ieri sera a Milano in seguito ad una rapina. Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri, due stranieri l'hanno avvicinata intorno alle 21 per rubarle l'iPhone in via Franchino Gaffurio, a due passi dalla stazione Centrale e vicinissimo a dove questa notte un bengalese di 30 anni (regolare e lavoratore) e' stato ucciso sempre dopo una rapina . Quindi i due l'hanno colpita all'addome con un'arma da taglio. A chiamare i soccorsi e' stata un'amica. La ragazza e' stata soccorsa dal 118 in codice rosso e portata alla clinica Citta' Studi dove poi la sua situazione e' stata reputata non grave.

Almeno due i ricercati

Sarebbero almeno due i ricercati per le rapine avvenute questa notte in zona stazione Centrale a Milano. Le indagini dei carabinieri si stanno concentrando su una 'batteria' di nordafricani, in particolare su un giovane di circa 35 anni e un complice, entrambi con tutta probabilita' del Marocco, che si aggiravano in zona. I militari stanno cercando di risalire alle immagini delle telecamere della zona, sebbene non ce ne sarebbero di puntate direttamente sui luoghi dei fatti. La compatibilita' di orari tra l'aggressione alla studentessa, in via Gaffurio avvenuta intorno alle 2.10, e quella al bengalese, avvenuta intorno alle 2.30 in via Settembrini 47 farebbe pensare ad episodi collegati. Tuttavia i carabinieri stanno valutando tutte le piste. Da chiarire la posizione di altri due sospettati

Giovane rapinato anche a Cinisello: lotta per la vita

Questa stessa notte episodio analogo anche a Cinisello Balsamo , con un italiano 31enne che ora lotta per la vita. Il giovane stato rapinato e accoltellato in via Lecco, dove due nordafricani lo hanno avvicinato per prelevargli quello che aveva addosso e gli hanno sferrato due fendenti all'addome e al torace. L'uomo e' stato trasportato in condizioni gravi all'ospedale Niguarda dove i medici lo stanno operando. E' in pericolo di vita. Sul caso indagano i carabinieri.

Nella notte ha perso la vita anche un rumeno, per le conseguenze di una rissa scatenatasi in via Padova .

"La sicurezza a Milano è totalmente assente, la città da giorni è fuori controllo": così Paolo Grimoldi, segretario della Lega lombarda, commenta gli ultimi episodi. "Milano sta avendo un boom turistico eccezionale, Milano e' la metropoli europea che attira più investimenti, Milano e' la locomotiva della ripresa economica e non può diventare la 'Scampia del Nord' solo per colpa di una giunta incapace e di un Prefetto che dovrebbe fare l'assessore alla sicurezza nella giunta Sala, visto che è totalmente allineato alla loro politica lassista e buonista..."