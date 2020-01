Milano, regolamento cani: patentino per padroni di razze "pericolose"

Consiglio comunale di Milano verso l'approvazione di un nuovo regolamento per il benessere e la tutela degli animali. Ieri è iniziato il confronto a Palazzo Marino. Il regolamento, se approvato, porterà all'eliminazione della museruola anche per le razze considerate pericolose ed al divieto del collare a strozzo.

Ha spiegato il dem Carlo Monguzzi, come riferisce il quotidiano Il Giorno: "L’obbligo di museruola anche nelle aree cani per le razze pericolose sarà eliminato perché la nostra filosofia prevede che non ci siano razze pericolose ma proprietari in grado o no di condurre i cani. Dunque introdurremo un patentino obbligatorio per cui chi è proprietario di un cane di una razza particolare: il proprietario dovrà fare tre giorni di studio per conseguire il patentino". L'elenco delle razze al centro del provvedimento contempla Pitbull, Rottweiler, American Staffordshire Terrier, BullTerrier, Cane Corso e Cane Lupo cecoslovacco.

L'idea del patentino non persuade del tutto l'azzurro Gianluca Comazzi, pur orientato a dare il proprio sostegno all'approvazione del regolamento: "I corsi per il patentino devono essere un’opportunità, non un obbligo, se no si torna a discriminare certi cani", ha dichiarato.