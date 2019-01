Rho un ponte a rischio sulla tangenziale ovest aperto per 4 anni

A RHO UN PONTE A RISCHIO PER 4 ANNI SULLA TANGENZIALE OVEST?

Infrastrutture a rischio in Lombardia. Secondo quanto scrive Giuseppe Guastella sul Corriere della Sera, ci sarebbe stato un ponte a rischio crollo sulla tangeziale ovest di Milano. Le strutture portanti del viadotto, all'altezza di Rho, sarebbero rimaste in "stato di compromissione" per tutto quel tempo in una delle strade più trafficate della regione e dell'Italia intera.

Secondo quanto scrive il Corriere, nel 2014 un rapporto degli ingegneri della Milano Serravalle Engineering aveva messo in luce la necessarità di "interventi di somma urgenza" per "mantenere il viadotto in esercizio di sicurezza" perché "rilsuta evidente" che "non ci sia più la capacità" di "garantire le prestazioi a cui dovrebbe assolvere". Solo quattro mesi dopo il tragico crollo del ponte di Genova il viadotto è stato finalmente chiuso per un mese, riparato e riaperto il 7 gennaio scorso dalla società Milano Serravalle che, prosegue il quotidiano, ha poi avviato un’azione disciplinare nei confronti del proprio direttore generale, Paolo Besozzi, il quale sostiene si tratti di una ritorsione e un pretesto per licenziarlo.