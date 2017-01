Milano, rientra l'allarme terrorismo per la sostanza chimica sospetta

SCHIAFFO 2 - Quelli che dicono che Milano è sicura. Conferenze stampa e inviti alla serenità. In realtà nessuno può dire con certezza. Incrociamo le dita. Meglio non andare a dire ai quattro venti che siamo i migliori. Porta sfiga.

Allarme terorismo rientrato a Milano. Non ci sarebbe infatti nessun legame tra l'episodio che ha portato un egiziano ad essere ricoverato in gravi condizioni per un'intossicazione e il terrorismo. L'episodio di intossicazione risale all'11 dicembre scorso e le indagini hanno escluso ogni legame con gruppi di estremisti islamici.

UN RICOVERO PER UNA SOSTANZA CHIMICA PROIBITA. ALLARME TERRORISMO A MILANO

Un ricovero in ospedale per l'inalazione di una sostanza vietata in Italia aveva dato il via nel pomeriggio al sospetto di un legame col terrorismo nei confronti di un magrebino e di un suo compagno: si era pensato in un primo momento che potessero essere i contatti di Anis Amri (l'autore della strage ai mercatini di Natale di Berlino) in Italia.

"POTREBBERO ESSERE PARTE DI UNA CELLULA PRONTA A UN ATTACCO CHIMICO"

Uno dei due e' infatti finito in ospedale per un'intossicazione: potrebbero far parte, e' stata una delle ipotesi, di una cellula pronta a realizzare un attentato chimico in questi giorni. Amri, morto nel conflitto a fuoco con la polizia a Sesto San Giovanni il 23, potrebbe essersi appoggiato alla cellula attiva nel Milanese.