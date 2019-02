Milano, rifiutato nel club scambista accoltella tre persone

L'accusa è di quelle pesanti: tentato triplice omicidio. Il contesto del tutto particolare: un locale per scambio di coppie in via Ripamonti a Milano. L'imputato, Antonio M., 38 anni, operaio, sarà giudicato questa mattina al tribunale di Milano. Come racconta il quotidiano Il Giorno, l'uomo si era recato con un amico in un night in via Ripamonti. Appena pagati i 50 euro di ingresso, aveva iniziato ad infastidire tutte le coppie presenti, pretendendo come se gli fosse dovuto di trovare subito una donna con la quale appartarsi: "Voglio una donna, di chiunque - ho pagato e adesso voglio il servizio", avrebbe iniziato ad urlare. Sarebbe tuttavia stato respinto in malo modo da tutte le coppie, alcune delle quali gli avrebbero anche rivolto insulti e offese per il suo aspetto. Scoppia un primo parapiglia e interviene la Polizia: l'uomo viene infine allontanato dall'amico. Sembra tutto finito, ma il 38enne, tornato a casa, medita vendetta. Prende un coltello da cucina e fa ritorno al club. Una vera e propria irruzione: estrae la lama e si accanisce sulla prima coppia che trova sulla sua strada. Poi si fa strada nel secondo prive. Saranno tre i feriti: uno in modo grave per lesioni profonde, un secondo portato in codice giallo al Niguarda, un terzo con ferite lievi alle braccia. Arrestato dalla Polizia, si trova da allora a San Vittore.