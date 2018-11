Milano, Rifondazione comunista chiede la cittadinanza onoraria per Lucano

Petizione di Rifondazione comunista: "Milano dia la cittadinanza onoraria a Lucano"

"Il Comune di Milano dia la cittadinanza onoraria a Mimmo Lucano". Si apre così la petizione aperta su Change.org dal Partito della Rifondazione Comunista. Il sindaco di Riace, campione dell'integrazione e dell'accoglienza dei migranti, accusato di favoreggiamento dell'immigrazione irregolare, arrestato e recentemente rilasciato dai domiciliari ma col divieto di dimora nella sua città, cittadino onorario di Milano.

La proposta è certamente destinata a far discutere, considerando il procedimento penale aperto ai danni di Lucano, che già tre giorni fa è stato ospite a Milano per un dibattito su immigrazione e integrazione, sui casi Riace e Sesto. Chissà cosa ne pensa il sindaco di Milano Beppe Sala, che proprio in quell'evento dichiarò: "Io avrei fatto come Lucano". (leggi qui l'intervista a Lucano di Affaritaliani.it Milano)

"La grande ed emozionante assemblea del 30 ottobre 2018, nella Sala Alessi del Comune di Milano, ha manifestato affetto e vicinanza a Mimmo Lucano e alla sua straordinaria esperienza di accoglienza di Riace - è scritto nel testo che lancia la raccolta firme su Change.org - Come cittadini e cittadine di Milano pensiamo sia utile trasformare la solidarietà espressa in qualcosa di concreto con un gesto civile di grande importanza: DARE LA CITTADINANZA ONORARIA DELLA CITTA' DI MILANO A MIMMO LUCANO. Fatelo la città e il paese vi sarà grato e solidale".