Milano, rimpasto in due fasi? Il 5 luglio il sostituto di Majorino

Possibili elezioni del Governo anticipate? Il sindaco di Milano Beppe Sala non vuole farsi trovare impreparato e starebbe pensando ad un rimpasto di Giunta a Palazzo Marino da attuarsi in due fasi. Una nell'immediato, entro il 5 luglio, per sostituire il neo-europarlamentare Pierfrancesco Majorino . L'altra appena dopo l'estate per "parare il colpo" di eventuali candidature nazionali di membri della sua squadra. Primo tra tutti, l'assessore Pierfrancesco Maran . Come riporta il quotidiano Il Giorno, tutto questo potrebbe legarsi anche con il discorso delle Olimpiadi, e cono la nomina di un assessore, magari Roberta Guaineri , come referente operativa del Comune. "Presto per parlarne", ha comunque ammonito il primo cittadino. Il cui stesso futuro potrebbe conoscere svolte impreviste proprio per via dei Giochi olimpici. O per una chiamata di Nicola Zingaretti...