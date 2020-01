Milano, riparte la sperimentazione dei monopattini. Respinto ricorso di Lime

Il Tar di Milano ha rigettato la sospensiva della sperimentazione dei monopattini elettrici a Milano, con la conseguenza che i mezzi potranno ricominciare a circolare in via sperimentale in citta'. Il rigetto del giudice Ugo di Benedetto e' arrivato oggi, mentre la decisione di merito e' fissata con l'udienza del 19 maggio. A chiedere la sospensiva era stata la societa' Lime, una di quelle escluse dal bando del Comune. L'operatore, escluso dal bando sulla micromobilita elettrica lanciato da Comune, aveva infatti presentato ricorso al Tar contro le modalita' di selezione, ritenendole inadeguate e chiedendo quindi una sospensiva. A ricorrere pero' sono stati in totale tre societa' fra le 19 che hanno risposto al bando. E' probabile che altre si aggiungano nei prossimi giorni. A questo punto pero' le societa' potrebbero chiedere a loro volta la sospensiva della sperimentazione, ma dovra' poi essere il giudice a stabilire di volta in volta che linea tenere. Intanto, e per pochi mesi, ovvero fino all'udienza di maggio, l'attivita' potra' cominciare e i mezzi potranno riprendere a viaggiare in citta'.