Milano Ristorazione, 65mila euro di buoni libro dopo il caso tramezzino

Da Milano Ristorazione 65mila euro di buoni per le scuole

Milano Ristorazione donera' alle scuole 65 mila euro in buoni per libri o materiale scolastico come risarcimento simbolico per il pasto a base di tramezzini proposto ai bambini in sostituzione del pranzo, in occasione delle due giornate di assemblea sindacale della settimana scorsa. Ad annunciarlo e' stato l'assessore all'Educazione del Comune di Milano, Laura Galimberti, nel corso di una commissione a Palazzo Marino a cui hanno partecipato anche i vertici di Milano Ristorazione, la societa' comunale che si occupa di gestire il servizio mensa delle scuole milanesi.

Dopo le proteste dei genitori e le polemiche sulla qualita' dei tramezzini dati ai bambini il Comune ha chiesto alla societa' di reinvestire la stessa cifra messa in campo per quel pasto, cioe' 65 mila euro, per donare alle scuole buoni libri o per materiale scolastico. Un modo per "risarcire" i cittadini e chiedere scusa per quanto accaduto.