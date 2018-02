Milano, rogo nel palazzo di 13 piani: tre salvati, 13enne grave

Milano, rogo nel palazzo di 13 piani: tre salvati, uno grave



Le fiamme si sono sviluppate poco dopo mezzogiorno in un’abitazione al decimo piano di via Cogne 20, a Quarto Oggiaro, da cui si vede uscire una densa colonna di fumo nero. Intrappolate nell’edificio tre persone, una è stata calata dalla finestra dai vigili del fuoco. Dieci i residenti intossicati dal fumo. Uno è grave.

Il fuoco è divampato in un appartamento al decimo piano di via Cogne 20, nel quartiere milanese di Quarto Oggiaro, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco alle 12.20 e sono tuttora al lavoro con una decina di mezzi, le fiamme hanno coinvolto altri stabili. L'edificio che è stato evacuato ma ci sono altre persone coinvolte.

Sono molto gravi le condizioni di un ragazzino di 13 anni in seguito a un Incendio che si e' sviluppato al decimo piano di un edificio alla periferia ovest di Milano. Il palazzo si trova in via Cogne. L'intervento dei vigili del fuoco e' delle 12.08. Un bambino piccolo e' stato estratto dal piano superiore dagli stessi pompieri ma aveva respirato molto fumo: e' stato rianimato sul posto dai sanitari del 118 ma le sue condizioni erano gravissime e per questo e' stato portato in codice rosso all'ospedale Sacco.