Milano

Venerdì, 22 febbraio 2019 - 14:17:00 Milano, rubati due giubbotti in coccodrillo da 60mila euro l'uno Milano, rubati due giubbotti in pelle di coccodrillo del valore di 60mila euro ciascuno: il furto nello showroom di "Hettabretz" in via Manzoni