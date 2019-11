Milano, Sala: "Al Paese possiamo offrire nostre buone pratiche"

"E' importante il rapporto tra Milano e il Paese per capire cosa la citta' puo' offrire: la nostra esperienza e le nostre partecipate, ad esempio, perche' sul trasporto pubblico, la pulizia e la gestione delle acque abbiamo delle best practice". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, al termine dell'incontro con il presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, insieme al resto della Giunta a Palazzo Marino. La dichiarazione vuole sedare le polemiche su quanto aveva detto qualche giorno fa il ministro per il Sud, Giuseppe Provenzano, a proposito di una Milano che "attrae ma non restituisce". "Cerchiamo di capire se si puo' esportare altrove" il metodo Milano, ha quindi proposto il sindaco. Illustrando alcuni elementi di forza di Milano: "Il turismo", ad esempio, "perche' credo che un posizionamento internazionale abbia portato questi risultati, quindi la nostra esperienza puo' essere messa a frutto"; poi "l'approccio al patrimonio immobiliare per valorizzarlo, come abbiamo per la Galleria Vittorio Emanuele, passando da 8 a 40 milioni di affitto in pochi anni". Da questo punto di vista "Il nostro Paese ha 6 miliardi di patrimonio da dismettere" ha constatato infine.

"Al Governo chiediamo di aiutarci nel nostro percorso sui sistemi per la mobilita' e le metropolitane, come sta gia' facendo, e abbiamo sottolineato la delicatezza del tema della cura del patrimonio scolastico; abbiamo scuole vetuste anche a Milano ed e' necessario un rinnovamento", ha dichiarato il sindaco di Milano. Le richieste del Comune al presidente del Consiglio riguardano in particolare le scuole di primo grado: "Abbiamo piu' bambini e gli asili non ci bastano" ha sottolineato Sala, in riferimento alla crescita della popolazione della citta'. "A volte gli eccessi di burocrazia ci frenano: lo chiediamo come Milano e per il resto del Paese. Che si vede molto bene da qui" ha concluso Sala.

Conte: "Milano è una città di cui andare orgogliosi"

"Milano esprime in questo momento performance molto significative e dobbiamo confrontarci e acquisire una maggiore conoscenza delle ragioni del suo successo e dare al tempo stesso una risposta a Milano sulle criticità che esprime. Il dialogo è fondamentale. Non consentirò mai che si possa creare una frattura tra livello locale e nazionale", ha detto dal canto suo il premier Giuseppe Conte, parlando con la stampa al termine dell'incontro a Palazzo Marino, a Milano, con il sindaco Giuseppe Sala e la giunta comunale. "Milano è un punto di riferimento a livello nazionale e dobbiamo essere orgogliosi tutti delle sue performance notevoli - ha aggiunto Conte - è una città che deve inorgoglire tutta Italia. Il fatto che io sia qui dimostra che per me non c'è divario tra Nord e Sud". "Io presto attenzione al Sud- ha detto ancora il premier - ma ciò non significa togliere alle comunità del Nord come Milano, che vivono un contesto più vantaggioso rispetto ad aree più disagiate del nostro Paese".