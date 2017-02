Milano, Cocco pronta alle dimissioni. Sala media: "Pubblicherà i redditi"

Roberta Cocco

Sala: "L'assessore Cocco pubblicherà i suoi redditi"

Domani l'assessore alla Trasformazione digitale del Comune di Milano, Roberta Cocco, "pubblichera' sul sito del Comune" la sua situazione reddituale "e con cio' mettiamo fine alla vicenda. Voglio che l'assessore Cocco lavori per il Comune di Milano". Lo ha annunciato il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a margine del Consiglio comunale.

Roberta Cocco "e' venuta da me disponibile a rassegnare le dimissioni - ha spiegato il sindaco parlando della polemica che ha coinvolto l'assessore della sua giunta -. Io considero il lavoro che sta facendo straordinario, ha una qualita' e una esperienza notevole e non volendo privarmi del suo supporto le ho chiesto di ripensarci e di fornire questi dati. Quindi nonostante possa suscitare qualche problema dal punto di vista della privacy lo fara'". Infine il sindaco ha chiarito la sua posizione sulla vicenda: "io non ho mai detto che non si deve rispettare la legge. Rimane la riflessione sul fatto che non credo sia cosi' necessario che un funzionario pubblico comunichi la sua dichiarazione dei redditi - ha concluso - relativa ad anni precedenti alla nomina. Pero' la cosa ha scatenato le polemiche che abbiamo visto".