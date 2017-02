Sala: "Basta con le speculazioni. Manca ospitalità per gli studenti"



Il sindaco: "A Milano si è costruito bene, anche parecchio, però su una fascia di mercato di appartamenti da 8, 9, 10mila euro al metro quadrato". E' ora di "pensare agli studenti"



L'INTERVISTA - "A Milano, negli ultimi anni, si è costruito bene, anche parecchio, però su una fascia di mercato di appartamenti da 8, 9, 10mila euro al metro quadrato. A noi manca una capacità di ospitalità residenziale per lo studente che deve trovare un affitto adeguato, non in nero, e deve essere messo in condizione di poter venire a Milano. Noi su questo stiamo lavorando. Io non lo dico solo come enunciazione politica quando dico 'è finito il momento delle speculazioni immobiliari'. Di fatto lo è. Però nei Paesi europei del nord Europa ci sono sviluppi di residenzialità con rendimenti bassi, ma certi, e che sono orientati a una fascia di popolazione che non ha un potere economico straordinario, ma se lo vuol creare". Così il sindaco Giuseppe Sala, nell'intervista rilasciata a Maria Latella durante la puntata di "Nessuna è Perfetta", che andrà in onda domenica 19 febbraio alle 10 su Radio 24, ha parlato dell'attrattività di Milano per gli studenti stranieri.