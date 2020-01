Milano, Sala: Fondamentale riqualificare e ricostruire gli edifici scolastici

Milano, Sala: Fondamentale riqualificare e ricostruire edifici scolastici



"Scuole nuove, moderne nella struttura e nell'approccio educativo. Il desiderio di ogni genitore per i propri figli non è sempre di facile realizzazione. Gli edifici scolastici sono spesso vecchi. Intervenire per riqualificarli o ricostruirli è fondamentale, perché i bambini hanno diritto a vivere il proprio percorso formativo in un luogo sicuro, sereno e ricco di stimoli. Noi amministratori abbiamo il dovere di garantire tale diritto. Farlo è faticoso e dispendioso, ma non impossibile". Lo ha scritto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, su Facebook.



"Questa mattina, insieme all'Assessore all'edilizia scolastica Paolo Limonta e al presidente di Municipio 8 Simone Zambelli, ho visitato il cantiere di una nuova scuola - ha spiegato Sala - che aprirà entro la fine dell'anno in uno dei quartieri a nord-ovest di Milano, al confine con il parco di Trenno. Si tratta della primaria di via Viscontini 7, un edificio che stiamo ricostruendo ex novo: sarà una struttura all'avanguardia, a basso impatto ambientale, con ridotti consumi di energia. Nel progettarla è stato messo in campo un percorso condiviso e partecipato che ha coinvolto anche insegnanti, genitori, collaboratori scolastici, associazioni e bambini. Dopo la demolizione del vecchio plesso scolastico, terminata l'anno scorso, i lavori procedono a buon ritmo. La nuova Viscontini, realizzata con una struttura portante in legno, avrà una palestra, un auditorium e una biblioteca: sarà punto di riferimento per le famiglie dei 600 bambini del quartiere che la frequenteranno e ospiterà 8 laboratori", ha concluso.