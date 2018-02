Milano, Sala: "In questo momento Milano è oggettivamente forte"

Credit Photo Nick Zonna

"In questo momento Milano è oggettivamente forte, ma dire che e' la locomotiva d'Italia non significa nulla, dico 'Date modo di sostenerla ma trovate anche il modo di trasmettere tutto questo all'Italia'". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di "Mattino 24" su Radio 24.



"Milano comunque va avanti da sola, si apre all'internazionalizzazione, all'Europa, ma vogliamo veramente considerarla guida operativa?", ha aggiunto Sala.



"Io cerco di essere coraggioso e pensare tanto, non mi sono mai pentito di quello che ho fatto, la vita del sindaco e' molto, molto faticosa, ma non penso di essere mai stato felice come adesso". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ospite di "Mattino 24" su Radio 24. "Considero Milano come un'eterna incompiuta, trova la sua forza nel continuare a cambiare - ha aggiunto Sala -. Porto tantissimo rispetto per Pisapia ma mi sono candidato perche' pensavo si dovesse cambiare qualcosa".