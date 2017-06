Milano, Sala incorona Renzi (forse). Premier? "Se vuole farlo…"

di Fabio Massa



Beppe Sala, sindaco di Milano, all’ingresso dell’assemblea dei circoli del Pd che si tiene al teatro Linear Ciak è tornato sulla vicenda dei tafferugli tra CasaPound e i centri sociali: “Ho sentito prefetto e questore, avremo una riunione la prossima settimana. E’ certo, senza voler drammatizzare, che esiste un problema sicurezza per Palazzo Marino. Abbiamo visto i saluti romani al Cimitero Maggiore, i saluti romani ieri a Palazzo Marino, l’elezione di esponenti di CasaPound in vari consigli comunali, è evidente che il Pd deve avere la sua responsabilità”. E su Renzi: “Se sarà lui premier? Sicuramente è il segretario del partito, sta a lui capire se lo vuole fare. Io penso che alla fine il Pd debba avere l’ambizione di avere un voto in più di qualunque altro partito. Alle ultime elezioni ho visto qualcuno più determinato degli esponenti del Pd, qualcuno che se l‘è giocata fino in fondo”.





