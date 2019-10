Milano: Sala, via libera a Pgt attento a verde e periferie

"Sostenibilita' ambientale, equita' abitativa e attenzione alle periferie: questi sono i principi su cui si fonda la nostra visione per la Milano del 2030 e che stanno alla base del Piano di Governo del Territorio, a cui abbiamo dato il via libera definitivo oggi in Consiglio Comunale". Il sindaco di Milano Giuseppe Sala commenta su Facebook l'approvazione da parte del Consiglio comunale del nuovo Piano di Governo del Territorio che, nelle intenzioni dell'Amministrazione, stabilisce le regole per lo sviluppo urbanistico di Milano da qui al 2030. "Questo Pgt e' un piano ambizioso - dice - , che affronta le sfide piu' impellenti per il futuro della nostra citta', a partire dalla rigenerazione di alcune tra le piazze milanesi piu' importanti, da Loreto a Maciachini fino ad Abbiategrasso, e tredici stazioni ferroviarie, da Molino Dorino a Bovisa. Rispetto al verde, la principale novita' riguarda la riduzione del 4% del consumo di suolo, vale a dire 1,5 milioni di metri quadri di aree sottratte all'edificazione".

"Per rispondere alla crescente esigenza abitativa - spiega il sindaco Sala -, abbiamo individuato nove aree pubbliche dove vogliamo costruire nuove case ad affitti agevolati, incrementato la quota obbligatoria di alloggi a prezzi convenzionati e introdotto la possibilita' di sforare il limite massimo dell'indice di edificazione, a patto che si costruiscano solo appartamenti in affitto o convenzionati" Come sottolinea il sindaco "la principale novita' introdotta dal Pgt per le periferie riguarda invece la forte riduzione dei costi per la riqualificazione degli immobili industriali. Il Piano prende vita in un momento tanto fondamentale quanto particolare per la citta': Milano e' sotto una lente di osservazione internazionale ed e' un luogo in cui le persone scelgono sempre piu' di vivere. E' nostro compito essere all'altezza di tutte le aspettative e con il Piano di Governo del Territorio ci poniamo questo obiettivo virtuoso".