Milano, Sala vola nei sondaggi. Ma il centrodestra è avanti

Il sindaco di Milano Beppe Sala vola nei consensi dei suoi concittadini, raggiungendo addirittura il 69 per cento di voti favorevoli al suo operato. Performance che va di pari passo con la richiesta che Sala resti a Milano anche per un secondo mandato (lo vuole il 50 per cento), contro un 14 per cento che lo vorrebbe vedere lanciato su uno proscenio nazionale. E' l'esito del nuovo sondaggio Ipsos riportato oggi dal Corriere. Che racconta anche molte altre cose. Pollice su anche per la Giunta, promossa dal 72 per cento degli intervistati, con Pierfrancesco Maran primo nell'indice di gradimento seguito da Filippo Del Corno. Sia i dati relativi al sindaco che quelli relativi agli assessori sono in crescendo rispetto all'inizio dell'amministrazione, fatto non scontato.

Intenzioni di voto: il centrodestra per le Amministrative 2021: il centrodestra oggi sarebbe avanti con il 44,8%, con Fratelli d'Italia in forte crescita e doppia cifra (supererebbe il 12 per cento) a tutto discapito di una Forza Italia in caduta libera (4 per cento). Lega primo partito con il 26,8 per cento. Il centrosinistra nel suo complesso si attesta al 42,1 per cento, con il Pd primo partito al 27,4 per cento. Italia Viva al 2,5 per cento superata anche da Azione, il partito di Carlo Calenda (3,2 per cento). Cinque Stelle al 9,4 per cento. Una possibile alleanza Pd-M5S per le amministrative? Il 57 per cento degli intervistati ha detto no. Ma mentre i pentastellati meneghini sarebbero più propensi, la bocciatura più netta a questa prospettiva viene dagli elettori dem.