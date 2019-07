Milano saluta Valentina Cortese: camera ardente al Piccolo

Cinema, morta Valentina Cortese: diva degli anni Quaranta

Cameraardente al Piccolo Teatro per Valentina Cortese: l'attrice è scomparsa all'età di 96 anni. Originaria di Stresa, insieme ad Alida Valli ed Anna Magnani è stata una delle attrici di punta del cinema italiano degli anni Quaranta. Il suo primo film fu 'L'orizzonte dipinto' del 1940 mentre il suo primo ruolo importante fu quello di Lisabetta nel film 'La cena delle beffe' del 1942 di Alessandro Blasetti.

Il sindaco di Milano Beppe Sala l'ha ricordata così ieri su Twitter: "Ci ha lasciato Valentina Cortese, un vero talento milanese che ha lavorato con i grandi maestri del cinema e del teatro italiano e internazionale, regalandoci opere meravigliose e indimenticabili. La nostra vicinanza ai suoi famigliari e ai suoi cari".

"Ho avuto il piacere, anzi l'onore, di conoscerla personalmente a Varese. Non esito a definirla un 'mostro sacro' del teatro italiano. Un'artista unica che, nella sua fantastica carriera, ha saputo interpretare diversi ruoli in maniera eccezionale e ineguagliabile". Cosi' il presidente della Regione Lombardia Attilio Fontana, in diretta a Telelombardia, ha commentato la scomparsa dell'attrice Valentina Cortese spentasi oggi a Milano. "La sua morte diventa per me anche l'occasione per rivolgermi soprattutto ai giovani affinche' si avvicinino al teatro, un'arte nobile e unica che purtroppo sta perdendo la considerazione di un tempo. Un appello, il mio - ha concluso Fontana - che si rivolge anche alla televisione, che troppo spesso non valorizza il teatro"