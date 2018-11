Milano, Sangalli e Tajani accendono le luminarie in Buenos Aires

Oggi alle ore 19, in piazza Oberdan angolo Corso Buenos Aires, l’assessore alle Politiche per il Lavoro, Attività Produttive e Commercio, Cristina Tajani , con il Presidente di Confcommercio Milano, Carlo Sangalli e Gabriel Meghnagi , Presidente Ascobaires e rete associativa vie Confcommercio Milano, accenderà le luminarie di corso Buenos Aires, dei Caselli Daziari di Porta Venezia e corso Venezia omaggiate alla città da Liu Jo.

Si tratta, per Sangalli, di una delle prime uscite dopo la pubblicazione delle accuse di molestie sessuali mossegli dall'ex segretaria e le richieste di fare un passo indietro arrivate da tre vicepresidenti di Confcommercio. Del resto, Sangalli non solo non si è dimesso respingendo al mittente le accuse e parlando di "accuse infamanti". Ma il Consiglio generale riunitosi due settimane fa ha invece approvato, con il 90% di 'si'', la revoca del Direttore Generale Carlo Rivolta, coinvolto nella vicenda sulle accuse di molestie sollevate nei confronti di Sangalli dalla sua ex segretaria Giovanna Venturini nella veste di grande accusatore del presidente.