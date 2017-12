Bike sharing BikeMi

Milano: sconto natalizio sul bike sharing del Comune

Promozioni natalizie sul bike sharing milanese grazie a Clear Channel: fino al 7 gennaio 2018 l'abbonamento al BikeMi costera' 29 euro invece di 36 e le biciclette condivise a stallo fisso diventano un regalo perfetto grazie all'iniziativa "Regala BikeMi". Per regalare la mobilita' sostenibile e' sufficiente collegarsi al sito www.regalabikemi.it e inserire i dati richiesti che consentono anche di personalizzare il messaggio d'auguri. Il sistema inviera' un voucher regalo all'indirizzo email del richiedente che potra' poi stamparlo o inoltrarlo a chi desidera.

Il Comune di Milano, inoltre, segnala inoltre che in occasione della tradizionale Fiera degli Oh Bej! Oh Bej!, per consentire la presenza delle bancarelle, la stazione n. 263 Castello situata in piazza Castello di fronte a via Ricasoli verra' rimossa a partire dalle ore 6 del 6 dicembre, mentre la stazione n. 11 Castello - Acquario Civico sita in viale Gadio sara' chiusa dalle ore 16. Entrambe le stazioni torneranno attive a partire dalle ore 7 di lunedi' 11 dicembre. Sempre per quanto riguarda un aggiornamento sulle stazioni del BikeMi si segnala la riapertura della stazione n. 100 Palazzo Marino di via Case Rotte che era stata chiusa per consentire un intervento alla chiesa antistante di piazza San Fedele. Riaperte anche le stazioni n. 61 Augusto e n. 63 Sant'Ambrogio che erano state chiuse nelle giornate di 21 e 22 novembre per un intervento urgente alla rete elettrica e sono state riattivate il 23 novembre.