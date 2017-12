Militanti di Forza Nuova

Milano, scontri tra centri sociali e Forza Nuova nel quartiere Stadera



Momenti di tensione a Milano domenica 10 dicembre: una quarantina di antagonisti del centro sociale Zam sono venuti a contatto con alcuni militanti di Forza Nuova che stavano tenendo un banchetto-presidio sul tema delle case popolari all'angolo fra Via Meda e via Spaventa, nel quartiere di Stadera. Sono volati spintoni e insulti tra le due fazioni, ma non risultano feriti. E' intervenuta la polizia e gli agenti si sono frapposti tra gli esponenti dei centri sociali e quelli del movimento di estrema destra. La situazione e' poi tornata sotto controllo con la strada che e' stata chiusa. I militanti di Forza Nuova stavano tenendo il banchetto nel quartiere di Stadera assieme all'associazione 'Evita Peron' di Milano. Titolo dell'iniziativa: 'Case popolari solo agli italiani'. Sulla loro pagina facebook, gli estremisti di destra sostengono che la Questura non li avrebbe autorizzati a tenere il banchetto e sostengono che gli antagonisti li avrebbero aggrediti per impedire loro la raccolta di firme. Alcuni degli antagonisti sventolavano bandiere palestinesi, a cui i militanti di Forza Nuova hanno risposto con i loro vessilli. "Siamo tutti antifascisti", uno dei cori scanditi dagli esponenti del centro sociale.