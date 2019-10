Milano, scontro tra auto e pullman Atm: sei persone coinvolte

Scontro tra un'automobile ed un autobus Atm vuoto questa mattina a Milano in via Pietro Giordani. Coinvolte sei persone, la più grave una donna di 42 anni ricoverata in codice rosso al Policlinico. In ospedale anche un'altra donna con due bambini picocli e il conducente del bus.