Milano, scontro tra autobus Atm e mezzo Amsa: diversi feriti, morta passeggera

Milano, scontro tra autobus Atm e mezzo Amsa: passeggera morta, avviata indagine. Il filobus non ha rispettato la precedenza

Scontro tra un autobus dell'Atm e un mezzo dell'azienda di rifiuti Amsa nella mattina di sabato 7 dicembrea Milano. L'incidente ha coinvolto una ventina di persone; una donna di 49 anni e' stata portata all'Ospedale in arresto cardiaco, dove è poi deceduta. Altre 4 persone in codice giallo e 12 ulteriori pazienti coinvolti. Sul posto sono presenti ambulanze automediche e mezzi dei Vigili del fuoco. Il fatto e' avvenuto alle 8.09 sulla circonvallazione ovest, all'incrocio tra via Ergisto Bezzi e via Marostica.

Secondo la ricostruzione della polizia locale presente sul posto il camion Amsa, la societa' dei rifiuti milanese, veniva da via Marostica e stava attraversando la circonvallazione perpendicolarmente diretto in via dei Gracchi; il filobus 91 percorreva invece via Bezzi in direzione Piazza Napoli: proprio all'incrocio lo scontro. Uno dei pali dei semafori e' stato sbalzato venti metri piu' in la' e si trova tuttora a terra, assieme ai vetri e ai resti dei cartelli.

Secondo quanto riferisce l'Areu gli altri feriti sono: I.S. uomo 47 anni conducente dell'autobus con un trauma cranico commotivo, giudicato in codice giallo. DL. S. uomo, 23 anni, era l'autista del camion che ha subito un trauma minore; V. F. uomo, 29enne, anche lui dipendente Amsa, con una sospetta frattura al femore; G. F. uomo di 28nni soccorso in stato di ansia; G. M., donna 45enne passeggera del bus con un trauma alla spalla destra: G. P. 70enne, passeggera con un trauma al torace; G I. F. H 22enne, donna con una contusione alla spalla; K. H. H. 28enne, tonfo in una contusione al torace; A. K. L. 38enne, passeggero trasportato in codice verde con un trauma alla gamba; P. G. Donna di 37anni che ha accusato uno stato di ansia e C. J. donna 38enne con un trauma alla gamba.

Il filobus non ha rispettato la precedenza: avviata una indagine interna

Come conferma anche una nota di Atm, a causare l'incidente mortale è stata una precedenza non data dall'autista dell'azienda di trasporti. Questa la nota diramata domenica: "Atm, nell’apprendere che la passeggera gravemente coinvolta nell’incidente stradale di ieri è deceduta, esprime la sua profonda vicinanza ai famigliari in questo momento di grande dolore. Dalla ricostruzione della dinamica emerge che il filobus non abbia rispettato la precedenza semaforica. Atm pertanto ha già aperto un’indagine interna ed è pronta a prendere tutti gli opportuni provvedimenti. Parallelamente, l'Azienda è impegnata da subito a fornire tutto il supporto necessario alla famiglia colpita da questo grave lutto"

Le condoglianze del sindaco Sala

Cordoglio è stato espresso anche dal sindaco Beppe Sala. Queste le sue parole su facebook: "Stamattina sono stato al Policlinico, per verificare le condizioni della signora Shirley Calangi coinvolta nell’incidente di ieri mentre si trovava a bordo di un mezzo ATM. Ho incontrato i parenti più prossimi e i suoi datori di lavoro. Poi i medici mi hanno detto che non c’erano più speranze.È accertato che il filobus non ha rispettato la precedenza semaforica. Ho chiesto di avviare una verifica interna ad ATM e penso che ci saranno indagini giudiziarie per definire le responsabilità.Shirley mi è stata dipinta da quanti a lei vicini come una donna straordinaria, grande lavoratrice e estremamente affidabile. Mi ha colpito in particolare il racconto della famiglia italiana presso la quale lavorava e dell’affetto che tale racconto esprimeva. Una storia come tante, una donna immigrata che svolgeva con dedizione uno di quei lavori che sembrano ormai destinati solo a queste persone che vengono da lontano.Sono profondamente addolorato e sono conscio di dover fare sempre tutto il possibile per garantire ai miei concittadini quelle condizioni di vita dignitosa e sicura che meritano. E di sentirmi pienamente responsabile quando ciò non avviene.A nome di Milano esprimo le più sentite condoglianze ai familiari e a tutta la comunità filippina".